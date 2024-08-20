Лукашенко назвал двух президентов одной страны, из-за которых началась СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность за начало спецоперации РФ на Украине на двух националистических лидеров киевского режима. Речь идет об бывшем и нынешнем украинских президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском, сообщает «Царьград» .

Лукашенко подчеркнул, что «бойню» в Донбассе спровоцировала националистическая группа в Киеве, которая подвела украинцев к эскалации событий.

«Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с (экс-президентом Украины Петром — ред.) Порошенко, (Владимиром — ред.) Зеленским и так далее», — подчеркнул он.

Политик добавил, что его белорусы и украинцы никогда не враждовали, в связи с чем Минск не станет участвовать в конфликте.