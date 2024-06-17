В России в розыск объявлены главред «Важных историй»* и сотрудница «Дождя»*

Полиция России объявила в розыск журналистов Анина** и Фомину**

МВД РФ объявило в федеральный розыск двух журналистов-иноагентов — Романа Анина** и Екатерину Фомину**, сообщает РИА Новости .

Главного редактора «Важных историй»* и сотрудницу «Дождя»* разыскивают по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

Ранее в отношении Фоминой** возбуждали дело по ст. 207.3 УК РФ «Распространение ложной информации о ВС РФ».

Полиция также разыскивает актрису и телеведущую Татьяну Лазареву**. В базе розыска МВД России не указано, за совершение какого преступления ее ищут, но отмечено, что речь идет об уголовной ответственности.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.