В России в 10 реках ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
В ближайшие дни на 10 реках России ожидается подъем уровня воды до опасных отметок. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, сообщает ТАСС.
В течение трех суток опасного уровня может достичь вода на реках Протва у Вереи, Катыш у села Троицкое и Нерская у города Куровского. Затопление поймы возможно на Северке, Пахре, Нерской и Катыше.
Также к опасной отметке приблизится уровень воды в поймах рек Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока — не исключен выход воды на пойму.
Ранее в Дагестане произошло мощное наводнение. Причиной стали сильнейшие ливни.
