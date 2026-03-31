В России в 10 реках ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

В ближайшие дни на 10 реках России ожидается подъем уровня воды до опасных отметок. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, сообщает ТАСС .

В течение трех суток опасного уровня может достичь вода на реках Протва у Вереи, Катыш у села Троицкое и Нерская у города Куровского. Затопление поймы возможно на Северке, Пахре, Нерской и Катыше.

Также к опасной отметке приблизится уровень воды в поймах рек Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока — не исключен выход воды на пойму.

Ранее в Дагестане произошло мощное наводнение. Причиной стали сильнейшие ливни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.