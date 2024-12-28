В России утверждена новая Стратегия противодействия экстремизму

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждается новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новая редакция заменит предыдущую версию, которая была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025 года. Она утратила силу.

В документе говорится, что новая Стратегия противодействия экстремизму была принята «в целях обеспечения дальнейшей реализации госполитики в сфере противодействия экстремизму в РФ».

В новом варианте 72 пункта, поделенных на 8 глав. Стратегия занимает почти 40 страниц.

В документе содержится оценка основных источников угроз экстремизма, цели и задачи госполитики по противодействию этому явлению, а также механизмы и инструменты стратегии.

Ранее в РФ ввели механизм приостановки запрета террористической организации. Соответствующий указ подписал Путин.