В РФ ввели механизм приостановки запрета террористической организации

Из документа следует, что приостановить запрет на деятельность террористической организации может суд на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя.

При этом приостановка запрета на деятельность террористической организации не станет основанием для пересмотра приговоров по уголовным делам, которые уже вступили в законную силу.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций почти решен. Позднее информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков.

*Организация признана в России террористической и запрещена.