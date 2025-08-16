В России судимым насильникам и наркоторговцам могут запретить работать курьерами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России работать в службах курьерской доставки ряду граждан, которые имеют судимости, в том числе за распространение наркотиков или за насильственные преступления. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале поддержал идею Володина и объяснил, почему это так важно в текущих реалиях.

«Почему это важно? В первую очередь, с точки зрения безопасности. Курьеры получают доступ в офисы и квартиры, постоянно контактируют с людьми, в том числе с детьми, пожилыми, инвалидами», — отметил Пискарев.

По словам председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, судимые за разного рода преступления граждане могут воспользоваться тем, что имеют доступ к офисам и домашним адресам населения. Они могут представлять угрозу, а также распространять, например, запрещенные вещества, доставляя их вместе с официальным заказом.

Пискарев подчеркнул, что предлагаемые ограничения не являются признаками дискриминации. Они носят исключительно профилактический характер и обеспечивают большую безопасность населению страны.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, который запрещает работать в курьерской доставке и такси иностранным гражданам. Нововведения также обусловлены мерами безопасности и пока осуществляются только в Северной столице России, но депутаты уже высказались о желании распространить эту практику на всю страну.