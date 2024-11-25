В России стремительно растет спрос на специалистов в зоосфере

В России за последний год зафиксирован стремительный растущий спрос на специалистов в зоосфере. При этом наибольшая динамика наблюдается в сфере ухода за домашними питомцами, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Согласно данным аналитиков, в октябре текущего года количество вакансий для зоонянь увеличилось в 3,2 раза (+221%) по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, а их средние зарплатные предложения за год выросли до 43 313 рублей (+28%).

Данные специалисты заботятся о домашних питомцах, когда их хозяева отсутствуют. Они обеспечивают животным уход, кормление и общение. Зооняни могут работать в ветеринарных клиниках, гостиницах для животных, приютах или оказывать услуги по уходу за питомцами на дому.

В числе востребованных специалистов остаются грумеры, отвечающие за профессиональный уход за шерстью и внешним видом домашних животных. За год количество вакансий выросло в 2,4 раза (+135%), а зарплатные предложения — до 53 003 рублей (+5%).

Стабильно высокий спрос сохраняется на ветеринаров. За год количество вакансий для специалистов выросло на 4%. При этом рост предлагаемых зарплат для ветеринарных врачей опережает динамику увеличения числа вакансий. В октябре 2024 года ветеринарам в среднем предлагают 65 962 рубля в месяц, что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года.

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием людям об ответственности за «братьев наших меньших».