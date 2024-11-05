В России стали чаще выдавать разрешения на работу мигрантам

Число разрешений на работу в РФ для мигрантов за девять месяцев этого года выросло на 40% и достигло 120 тысяч, сообщают « Известия » со ссылкой на МВД.

Отмечается, что больше всего разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам. Число патентов, которые в основном получают мигранты из ближнего зарубежья преимущественно для физической работы, наоборот, сократилось на 100 тысяч — до 1,6 млн.

По словам экспертов, рост разрешений на работу мигрантов вызван дефицитом кадров.

Ранее сообщалось, что мигрантов предложили выдворять из России на основании их наркозависимости, следует из общественно-экспертного доклада, представленного президентским Советом по правам человека (СПЧ). Эксперты также хотят обязать иностранцев предоставлять справки из наркодиспансера.