Мигрантов хотят выгонять из России на новом основании

Мигрантов предложили выдворять из России на основании их наркозависимости, следует из общественно-экспертного доклада, представленного президентским Советом по правам человека (СПЧ). Эксперты также хотят обязать иностранцев предоставлять справки из наркодиспансера, сообщает ТАСС .

В документе предлагается обязать медорганизации уведомлять МВД о выявлении наркозависимости у иностранцев.

«Диагностированная в установленном порядке наркотическая зависимость должна являться основанием для выдворения иностранца и/или отказа ему во въезде», — следует из доклада.

Вместе с тем в СПЧ предложили утвердить стандарт вакцинации трудовых мигрантов и их родных от социально значимых инфекций, причем делать это не за бюджетные деньги. Также предлагается контролировать актуальность и подлинность медицинских справок о здоровье мигранта, которые он предоставляет при въезде в Россию.

За предоставление фальшивых медсправок иностранцев также предлагают выдворять из России и/или отказывать во въезде.