В России срочников могут отправить служить пожарными в МЧС

В МЧС РФ допустили привлечение срочников к службе пожарными для доукомплектования личного состава, сообщает ТАСС .

Как рассказал глава ведомства Александр Куренков во время заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пожарные подразделения планируется комплектовать военнослужащими по призыву. Такая инициатива уже получила поддержку.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — уточнил Куренков.

При этом в 2026 году россиян будут призывать на военную службу в течение всего календарного года. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

