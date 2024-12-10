В России создали платформу для эвакуации раненых «Веном-тотем»

Новая беспилотная платформа для эвакуации раненых «Веном-тотем» создана в России и в ближайшее время будет передана военным, сообщает ТАСС .

С помощью одной платформы можно будет поднять и перенести груз до 300 килограммов. В ближайшее время разработчики передадут российским военным 50 единиц «Веном-тотема» в пользование.

«Платформа „Веном-тотем“ изначально разработана для эвакуации пострадавших из зоны чрезвычайных ситуаций, последнее время она часто и успешно используется в зоне СВО. Она предназначена в основном для эвакуации с линии боевого соприкосновения, но также для подвоза боеприпасов, провизии и так далее», — рассказал один из разработчиков новейшей платформы.

Производители «Веном-тотема» при участии «Кулибин-клуба» провели испытания платформы, в том числе с экстремальным весом. В итоге устройство выдержало 500 килограммов. Главной задачей новой разработки будет эвакуация раненных с линии соприкосновения. Технически это будет выглядеть так: платформа подъедет к раненому, который должен будет самостоятельно на нее взобраться, после этого военного оператор с помощью удаленных инструментов управления доставит его в безопасное место.

В будущем разработчики планируют добавить платформе функцию, чтобы она смогла самостоятельно поднимать и грузить тела погибших бойцов и эвакуировать их.

Ранее сообщалось, что российские военные продвигаются в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы ВС РФ уже прорвались в Сумскую область и вытесняют оттуда противника.