В США задержали пенсионерку за пьяный дрифт напротив суда

В США арестовали 68-летнюю пенсионерку, устроившую в нетрезвом виде дрифт на газоне перед зданием суда в американском штате Индиана, сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, как машина выезжает на лужайку перед судом и начинает двигаться по очень узкому кругу, параллельно ускоряясь.

«Дружеское напоминание: если вы выпили за ужином слишком много „Маргариты“, пожалуйста, не садитесь за руль и уж тем более не накручивайте „пончики“ на лужайке перед зданием суда», — заявили в полиции.

Пенсионерку арестовали за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ряд других правонарушений.

Ранее в Алтайском крае полицейские после погони со стрельбой задержали мужчину, который сел за руль «Жигулей» пьяным.

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