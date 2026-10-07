В США задержали пенсионерку за пьяный дрифт напротив суда
В США арестовали 68-летнюю пенсионерку, устроившую в нетрезвом виде дрифт на газоне перед зданием суда в американском штате Индиана, сообщает РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как машина выезжает на лужайку перед судом и начинает двигаться по очень узкому кругу, параллельно ускоряясь.
«Дружеское напоминание: если вы выпили за ужином слишком много „Маргариты“, пожалуйста, не садитесь за руль и уж тем более не накручивайте „пончики“ на лужайке перед зданием суда», — заявили в полиции.
Пенсионерку арестовали за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ряд других правонарушений.
Ранее в Алтайском крае полицейские после погони со стрельбой задержали мужчину, который сел за руль «Жигулей» пьяным.
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