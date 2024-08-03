В России создали дрон «Судного дня» для применения в случае ядерной атаки

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что отечественные специалисты создали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы военнослужащих при нанесении ядерных ударов, сообщает ТАСС .

«Уверен, что здравый смысл возобладает, мир не допустит применения ядерного оружия и наш дрон „Судного дня“ никогда не понадобится», — сказал Кузякин.

Однако, по его словам, необходимо готовиться к самым худшим сценариям развития событий. Дрон «Судного дня» стал частью проекта «Хруст» и предназначен для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы бойцов Вооруженных сил РФ.

Эксперт отметил, что речь идет о небольшом дроне с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием. В качестве полезной нагрузки беспилотник несет датчик отравляющих веществ или специальный дозиметр, сообщающие оператору о превышении заданного уровня.

Глава ЦКБР добавил, что при активном маневрировании время полета дрона «Судного дня» составляет до 20 минут. Дальность работы в зонах сплошного заражения составляет от 500 метров, а в зонах переменного заражения — до 2 км. Время подготовки старта аппарата от момента подачи приказа составляет всего 30 секунд.

Ранее стало известно, что комплекс для обнаружения и подавления дронов «Спектр» планируют установить на территориях НПЗ, аэропортов, школ и вокзалов. В дальнейшем его поставят на массовых мероприятиях.