Священник назвал сокращение населения следствием «разврата женщин»

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что современные женщины не хотят рожать детей из-за своей «трусости, развращенности и слабости».

В опубликованном видео священнослужитель утверждал, что в прошлом семья была основой общества, а высокая рождаемость компенсировала любые потери.

«Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — сказал Ткачев

Он связал демографический кризис в России с моральным упадком и призвал «беречь народ» от наркомании и алкоголизма.

Ранее он также заявлял, что женщина создана быть «помощницей мужчины» и должна следовать за супругом, «как нитка за иголкой». По его словам, современным россиянкам «внушили, что они достойны большего», что привело к их «чрезмерной требовательности и неудовлетворенности».

Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях: одни пользователи поддержали позицию священника, другие обвинили его в сексизме и оторванности от реальных социально-экономических причин низкой рождаемости.