Крысы атаковали подъезд жилого дома в Кемерове

Жители Кемерова 9 июля заметили скопление крыс у подъезда жилого дома, о чем сообщили в социальных сетях, сообщает Сiбдепо .

В Кемерове 9 июля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как крысы бегают возле входа в подъезд жилой многоэтажки. Автор ролика отметил, что грызуны появились среди дня, когда рядом часто проходят люди.

«Страшно пройти, контактные зоопарки можно не посещать», — написал автор видео.

В комментариях кемеровчане с юмором предложили привлечь к борьбе с крысами бездомных кошек. Один из пользователей Telegram посоветовал отправить к дому «бригаду из пушистиков».

Проблема с крысами в Кемерове не нова. На Октябрьском проспекте асфальт у дома изрыт норами, а управляющая компания винит в этом грызунов, поселившихся в подвалах. В Ленинском районе были замечены коршуны, охотящиеся на крыс возле многоэтажек. Весной на Пионерском бульваре очевидцы сняли на видео, как стаи крыс поедают хлебные крошки у люков.

Схожая ситуация наблюдается и в других городах Сибири. В Новосибирске, на улице Кропоткина, местные жители отмечают, что крысы давно чувствуют себя хозяевами дворов.