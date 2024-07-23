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Mash: комплекс для обнаружения и подавления БПЛА появится в общественных местах

Комплекс для обнаружения и подавления дронов «Спектр» планируют установить на территориях НПЗ, аэропортов, школ и вокзалов. В дальнейшем его поставят на массовых мероприятиях, сообщает Mash.

Прибор хотят поставить из-за постоянных атак украинской армии. Стоимость комплекса составляет 18,5 млн рублей, его уже применяют на четырех объектах химпромышленности. Со слов разработчиков, комплекс поставляли в зону спецоперации, после его успеха появились заказы от гражданских предприятий.

Комплекс «Спектр» позволяет обнаружить и поразить 35 дронов за раз в радиусе 7 км. Аппарат показывает направление, предположительную цель и классификацию техники ВСУ.

По словам заказчиков, комплекс сможет защитить учебные заведения, НПЗ, аэропорты и вокзалы от украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что штурмовики танкового соединения группировки войск «Восток» из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для пересечения открытых пространств на пути к опорным пунктам противника.