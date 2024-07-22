Российские военные используют мотоциклы и багги для захвата опорных пунктов

Штурмовики танкового соединения группировки войск «Восток» из Бурятии на багги и кроссовых мотоциклах пересекают открытые пространства на пути к опорным пунктам противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

У данного транспорта высокая скорость передвижения, поэтому ВСУ не могут использовать против россиян ударные дроны или артиллерию. Эту тактику военные применяли в штурме села Урожайное в ДНР. Бойцы первыми проламывали оборону противника, измотали его и создали условия для наступления морской пехоты.

В сражениях за Урожайное россияне взяли в плен подразделение пехоты ВСУ. Все бойцы украинской армии эвакуированы в безопасное место, также им предоставили медпомощь.

«Противник воюет, в основном, FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону — они сразу откатывались», — поделился замкомандира штурмроты с позывным Топхар.

Практика использования в зоне столкновения багги и мотоциклов полностью оправдала себя. Ее применяют не только для штурма опорников, но и для ротации ВС РФ. На машине можно перевозить до восьми человек, брать в собой воду, продукты и боеприпасы.