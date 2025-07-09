Россиянам ответили, как пасынковать баклажаны и зачем это нужно

Стоит отметить, что пасынкование баклажанов является очень важным агротехническим приемом. Оно необходимо для того, чтобы растение не тратило много питательных веществ на наращивание зеленой массы, а использовало их для цветения и плодоношения. Также пасынкование не дает грибковым заболеваниям развиваться среди листьев в густом кусте и позволяет вырастить куст с прочным неперегруженным скелетом.

Самим пасынком называют боковой побег, который начинает расти из пазухи листа. Их необходимо удалять, когда они достигнут 3-5 см. Лучше всего это делать утром в солнечный день, чтобы растения были насыщены влагой, а ранки под солнцем и ветерком быстрее заживали.

Одним из самых распространенных и наименее болезненным способом пасынкования является выламывание пасынка пальцами. Для этого необходимо захватить его большим и указательным пальцем у основания и аккуратно отломить вбок. Тянуть вверх или вниз не рекомендуется, чтобы не надорвать кожицу основного стебля.

Также важно помнить о том, что такая процедура не является разовой акцией. Пасынкование необходимо проводить в течение всего периода активной вегетации баклажанов. Рекомендуется проводить осмотр куста раз в 7-10 дней и высматривать новые пасынки. В период активного роста в июне–июле делать это нужно чаще — каждые 5-7 дней.