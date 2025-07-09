Россиянам ответили, как пасынковать баклажаны и зачем это нужно
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Россиянам ответили, как правильно пасынковать баклажаны. Процедура не является разовой акцией, сообщает Общественная Служба Новостей.
Стоит отметить, что пасынкование баклажанов является очень важным агротехническим приемом. Оно необходимо для того, чтобы растение не тратило много питательных веществ на наращивание зеленой массы, а использовало их для цветения и плодоношения. Также пасынкование не дает грибковым заболеваниям развиваться среди листьев в густом кусте и позволяет вырастить куст с прочным неперегруженным скелетом.
Самим пасынком называют боковой побег, который начинает расти из пазухи листа. Их необходимо удалять, когда они достигнут 3-5 см. Лучше всего это делать утром в солнечный день, чтобы растения были насыщены влагой, а ранки под солнцем и ветерком быстрее заживали.
Одним из самых распространенных и наименее болезненным способом пасынкования является выламывание пасынка пальцами. Для этого необходимо захватить его большим и указательным пальцем у основания и аккуратно отломить вбок. Тянуть вверх или вниз не рекомендуется, чтобы не надорвать кожицу основного стебля.
Также важно помнить о том, что такая процедура не является разовой акцией. Пасынкование необходимо проводить в течение всего периода активной вегетации баклажанов. Рекомендуется проводить осмотр куста раз в 7-10 дней и высматривать новые пасынки. В период активного роста в июне–июле делать это нужно чаще — каждые 5-7 дней.