Стоматолог рекомендовал россиянам чистить не только зубы

Стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала, что гигиена полости рта должна включать в себя не только чистку зубов, но и уход за языком и мягкими тканями внутри, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Язык накапливает налет за счет большого количества вкусовых сосочков и рецепторов. В норме налет есть всегда, но организм порой не может справиться с его избытком. Поэтому язык нужно очищать так же, как зубы», — предупредила специалист.

Более того, по мнению стоматолога, важно очищать слизистые щек и десен. Для чистки языка Пикилиди рекомендовала использовать специальные скребки, который аккуратно удаляют налет, не травмируя вкусовые сосочки. Чистить язык зубной щеткой может быть опасным для нежных тканей и снизить чувствительность вкусовых рецепторов.

Так, чистка языка поможет не только поддерживать необходимую гигиену рта, но и позволит снизить риск заболеваний, кариеса, воспаления, неприятного запаха изо рта. Более того, значительно улучшится и станет ярче вкус пищи и напитков.