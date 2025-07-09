Синоптики дали точный прогноз на ближайшую неделю

Вильфанд: жара в Москве продлится как минимум до вторника

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил ТАСС , что жаркая погода в Москве сохранится как минимум до вторника.

По его словам, гребень высокого давления продолжит определять погодные условия в столице до середины следующей недели.

«Это значит, что до вторника включительно будет жаркая погода точно, это уверенный прогноз», — подчеркнул метеоролог.

Температура в Москве ожидается на уровне +31…+33°C, а в Подмосковье местами может достигать +35°C.

Как ранее пояснял Вильфанд, аномальная жара в центре европейской части России связана с устойчивым антициклоном в верхних слоях атмосферы и активным переносом тёплых воздушных масс с юга. Такие условия создают длительный период солнечной и сухой погоды без существенных осадков, что повышает риски перегрева и возгораний в лесах.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и ограничивать пребывание на открытом солнце в дневные часы.