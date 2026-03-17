В России с апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Повышение социальных пенсий затронет инвалидов, детей-инвалидов и граждан без страхового стажа, пишут « Известия ».

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Так, социальная пенсия по старости вырастет примерно с 8824 до 9424 рублей. Пенсия инвалида I группы вырастет с 17 648 до 18 848 рублей, а социальная пенсия ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы — с 21 178 до 22 618 рублей.

Средний размер социальной пенсии после индексации достигнет 16 590 рублей.

В прошлом году в РФ соцпенсию получили 3,2 млн человек, в декабре 2025 года количество пенсионеров было 40,5 млн человек. Из них 7,2 млн работающих и 33,3 млн неработающих.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Игорь Мурог считает, что в стране полезно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию.

