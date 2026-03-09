Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда», — сказал сенатор.

По его словам, в этом случае сохраняется важный элемент пенсионной модели РФ — особые условия для профессий с повышенной нагрузкой и соцзначимостью, прежде всего это касается медиков и педагогов.

Он уточнил, что для медицинского персонала сегодня действуют спецтребования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет — в городе или при смешанном стаже. Конкретные сроки назначения пенсии зависят еще и от общего пенсионного возраста и переходных норм. Получается, что выработка спецстажа медикам дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, если сравнивать с общими правилами. Но это не всегда — немедленный выход сотрудника на пенсию в год завершения стажа.

Как отметил Мурог, для педагогов механизм следующий: право на досрочную страховую пенсию по старости появляется после получения 25 лет стажа в должностях и учреждениях, работающих с детьми, и наличии необходимого числа пенсионных коэффициентов (к 2025 году — не менее 30). В некоторых случаях пенсия педагогам назначается не в год выработки спецстажа, а через несколько лет. Такой подход связан с общими параметрами реформы и переходным периодом.

Он добавил, что в перспективе логика системы будет и дальше стимулировать более поздний выход россиян на пенсию, сохраняя перерасчеты и индексацию выплат, которые проходят каждый год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.