В России с 1 февраля изменились правила возврата некоторых товаров

С 1 февраля российские покупатели получили право требовать возмещения разницы в цене при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества, учитывая их износ и год выпуска. Соответствующие изменения внесены в закон «О защите прав потребителей».

Нововведение направлено на защиту покупателя от ситуации, когда, возвращая товар после изменения цены, он получает обратно только ту сумму, что заплатил, и не имеет возможности приобрести новый товар с аналогичными характеристиками.

Теперь при возврате товара цена будет определяться не только на основе его первоначальной стоимости, но и с учетом цены аналогичного нового изделия. При этом будет учитываться степень износа бывшего в употреблении товара, а также год его выпуска.

Потребитель имеет право на возмещение разницы между ценой, по которой он приобрел товар, и рыночной стоимостью аналогичного товара с такими же характеристиками, степенью износа и годом выпуска. Это возмещение разницы в цене может быть получено либо при добровольном удовлетворении требования продавцом, либо после вынесения судебного решения.

