Изменение условий «семейной ипотеки» с 1 февраля не затрагивает военнослужащих

С 1 февраля вступают в силу новые правила программы «Семейная ипотека», однако они не коснутся военнослужащих, являющихся участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Соответствующую информацию опубликовал официальный сайт министерства финансов России .

В сообщении ведомства отмечается, что с 1 февраля вводятся некоторые корректировки в порядок предоставления «Семейной ипотеки». Данные нововведения никак не повлияют на военнослужащих, вовлеченных в накопительно-ипотечную систему.

В Минфине напомнили, что отныне супругам необходимо в обязательном порядке быть созаемщиками по ипотечному договору. При этом у них остается право привлекать третьих лиц, если их совокупного дохода недостаточно для одобрения кредита в рамках программы. Кроме того, в соответствии с требованиями программы, ипотечный договор будет оформляться с учетом наличия детей в семье. Тем самым реализуется принцип предоставления одной льготной ипотеки на семью.

Представители министерства финансов подчеркнули, что корректировка условий льготной программы направлена на предотвращение возможных злоупотреблений и повышение адресности государственной поддержки. Новые правила позволят оказать помощь тем семьям, которые действительно испытывают потребность в улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось, что в России начнут действовать новые законы и нормативные изменения, которые затронут социальные выплаты, условия льготной ипотеки, а также порядок взаимодействия с государственными органами и производителями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.