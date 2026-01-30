С 1 февраля в России вступят в силу новые законы и индексации выплат

Пенсии, маткапитал, пособия и условия семейной ипотеки изменятся с февраля с РФ

С 1 февраля в России начнут действовать новые законы и нормативные изменения, которые затронут социальные выплаты, условия льготной ипотеки, а также порядок взаимодействия с государственными органами и производителями, сообщает газета «Известия» .

С февраля пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную выплату — 19 169 рублей. Аналогичное повышение предусмотрено для пенсионеров с первой группой инвалидности. Перерасчет производится автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется.

С 1 февраля также проиндексируют около 40 видов выплат и пособий. Материнский капитал увеличится на 6,8%: на первого ребенка — до 737 тысяч рублей, на второго — до 963 тысяч рублей. Детские пособия и выплаты беременным женам военнослужащих также вырастут. Максимальное пособие по безработице в первые три месяца составит около 16 тысяч рублей. Ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников, включая инвалидов и ветеранов, также будет увеличена.

В сфере ипотеки вводится ограничение: одна семья сможет оформить только один льготный кредит по программе «Семейная ипотека» под 6%. Ранее супруги могли брать отдельные кредиты. Запрещается также так называемая донорская ипотека с привлечением сторонних созаемщиков.

Летчики и шахтеры получат перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии. Выплаты пересматриваются четыре раза в год и зависят от стажа и условий труда.

Волонтеры Российского Красного креста получат упрощенный порядок взаимодействия с государственными органами. Организация сможет создавать региональные и местные отделения, а членом сможет стать любой гражданин России или иностранец.

С 1 февраля уточняется порядок взыскания штрафов с производителей за нарушение прав потребителей. Штраф не будет взыскиваться, если требование не исполнено по вине потребителя или заключено медиативное соглашение до суда.

Расширяется перечень средств реабилитации, подлежащих обязательной маркировке. Производители должны указывать подробную информацию о продукции и комплектующих.

