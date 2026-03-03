В России с 1 апреля введут новый ГОСТ на белый хлеб

Росстандарт утвердил новый стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который вступит в силу с 1 апреля. Он придет на смену советскому ГОСТу 1986 года, сообщает РИА Новости .

Согласно новым правилам, производителям разрешается выпускать хлеб не только привычной формы, но и овальной. Также снимается ограничение по минимальному весу: раньше буханка должна была весить не менее 0,5 кг, теперь же допускается выпекать хлеб меньшей массы.

Срок нахождения готовой продукции на предприятии после выпечки остался прежним — не более 10 часов. Однако из документа исключили рекомендации по сроку реализации в розничных сетях — до этого он был 24 часа с момента выемки из печи.

В новом ГОСТе также указан состав. Основные ингредиенты: пшеничная хлебопекарная мука высшего, первого или второго сортов, дрожжи, соль, сахар и вода. Допускается использование пищевых добавок — антиокислителей, веществ для обработки муки и ферментных препаратов.

При этом в России большинство ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Обязательными они становятся при наличии прямой отсылки в законе или техрегламенте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.