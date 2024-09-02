В России разработали закрытый мессенджер для военных

В России появился мессенджер, который предназначен для военных, пишут « Известия ».

Специалисты из добровольческой команды «Локтар» разработали ПО, в котором есть тактические карты и встроенный боевой мессенджер.

По словам разработчиков, на линии фронта нужен мессенджер без доступа в интернет или сервера. В программном обеспечении есть функция передачи данных с помощью имеющихся на передовой средств связи, таких как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах. Это позволяет передавать данные в одном чате на разных каналах связи.

Новое ПО уже прошло испытания в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Государственного департамента США Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону подтвердил, что американская администрация использовала мессенджер Telegram для организации и финансирования протестных движений в ряде стран, включая Белоруссию, Иран и Китай.