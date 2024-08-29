США использовали Telegram для организации протестов в Белоруссии, Иране и Китае

Бывший сотрудник Государственного департамента США Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону подтвердил, что американская администрация использовала мессенджер Telegram для организации и финансирования протестных движений в ряде стран, включая Белоруссию, Иран и Китай, сообщает «Царьград» .

По словам Бенца, Госдеп активно применял Telegram в период с 2014 по 2020 годы с целью мобилизации протестной активности и политической поддержки против правительств, которые были неугодны Вашингтону.

«Telegram — это очень мощное средство в руках Госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран», — заявил бывший чиновник.

Бенц подчеркнул, как уникальные анонимные возможности Telegram позволяли Госдепу без каких-либо проблем финансировать и направлять деятельность политических активистов и объединений в Белоруссии, Иране и Китае.