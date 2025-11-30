В России разрабатывают лекарство, которое поможет жить до 120 лет

Продолжительность жизни россиян может увеличиться до 120 лет, а трудоспособный возраст — до 90 лет. Ученые разрабатывают специальный препарат от старости, сообщает Mash .

Куратором проекта выступает московский университет имени Н. И. Пирогова. Разработкой «волшебной пилюли» от старости занимаются лучшие генетики, биофизики и специалисты по медицинской кибернетике страны.

Сначала ученые создадут единую базу, куда будут вносить всю информацию о ДНК, активности генов, белках и метаболитах. По их словам, новая методика «Диагональная интеграция» поможет искать маркеры старения и точно измерять биологический возраст.

Ожидается, что клинические испытания препарата от старости начнутся в ближайшие три года. Если ученые успешно завершат их, то средний возраст россиян может достичь 120 лет, а трудоспособный возраст — 90.

Ранее сообщалось, что китайская компания Lonvi Biosciences разрабатывает таблетки для продления жизни. Препараты против старения создаются на основе соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.