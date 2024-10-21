В России проведут испытания новой системы обнаружения украинских БПЛА

В России испытают системы обнаружения украинских БПЛА, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы остаться незамеченными, пишет ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Талламхо».

«Прибор „Т1-ам“ работает через сотовую связь, что позволяет устанавливать датчики на любых расстояниях и делать расчеты более точными. Его будут применять в целях защиты тыловых объектов.

Первую партию поставят для защиты стратегического объекта на территории Белгородской области.

В состав системы пеленгации может входить до 250 датчиков. При приближении беспилотника, оператор видит на карте зону пролета, после чего в нужный район выдвигается мобильный расчет зенитчиков.

Ранее новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР»), запустил производство литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево».