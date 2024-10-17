Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» производит литийионные батареи

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР»), запустил производство литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инвестиции в данный проект превысили 200 млн рублей, создано свыше 100 новых рабочих мест.

«Увеличение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице — наша приоритетная задача. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина разработан ряд мер поддержки производителей, которые обеспечивают импортонезависимость страны. В частности, мы предоставляем налоговые преференции предприятиям со статусом резидента ОЭЗ „Технополис Москва“. Так, компания „Пасека“ до конца этого года планирует изготовить 90 тыс. литийионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке „Руднево“», — заявил Ликсутов.

На сегодняшний день на предприятии ведутся разработка и производство широкой линейки литийионных аккумуляторных батарей для беспилотников.

«Потенциал применения литийионных аккумуляторов очень широк: они используются в электромобилях, специальной технике, средствах индивидуальной мобильности. Получение статуса резидента столичной ОЭЗ даст компании возможность направить больше инвестиций в свое развитие: на новые разработки, увеличение числа рабочих мест, модернизацию оборудования и так далее», — добавил министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания «Пасека» также осуществляет ряд разработок в области технологий производства твердотельных аккумуляторов, проводя исследования тонкопленочных батарей с высокой плотностью энергии. До конца этого года «Пасека» намерена выпустить 90 тыс. АКБ, в 2025 году — 180 тыс., а с 2026 года предприятие планирует ежегодно поставлять на рынок 250 тыс. аккумуляторов.

«Предприятие производит аккумуляторы высокой мощности, а также требовательных к весу беспилотных авиасистем. БПЛА сегодня широко применяются в различных сферах. С их помощью можно контролировать безопасность критически важной инфраструктуры, объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, производить аэрофотосъемку и многое другое», — сказал генеральный директор компании «Пасека» Никита Ханзадеев.

Известно, что производственные площади, на которых расположился новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», превысили 1,1 тыс. кв. м.

«Индустриальный парк „Руднево“ представляет собой центр беспилотного авиастроения. Предприятия занимаются лабораторными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками и серийным выпуском готовой продукции. Общая площадь промышленных и административных зданий превышает 280 тыс. кв. м. Объем инвестиций резидентов составил более 20 млрд рублей, уже создано свыше 2 тыс. рабочих мест», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.