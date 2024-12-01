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В России произошел сбой в работе мессенджера Viber

В воскресенье вечером российские пользователи массово жалуются на сбой в работе мессенджера Viber, сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на сбой в работе оповещений (33%), сбой мобильного приложения (27%), сбой сайта (22%), общий сбой (10%) и сбой личного кабинета (5%).

Жалобы поступают из Москвы, Нижегородской, Самарской, и Иркутской областей, а также Республики Бурятия и Забайкальского края.

Активнее всего на проблемы с мессенджером жаловались в Забайкалье (15% от общего числа жалоб), Бурятии (12%) и Иркутской области (8%).

Ранее в России произошел сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи.