В РФ произошел сбой в работе банков, операторов связи и служб доставки

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Роскомнадзор: сбой в работе сервисов РФ связан с техническими неполадками

В Роскомнадзоре заявили, что в пятницу в России произошел сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Он вызван, предварительно, техническими неполадками, сообщает РБК .

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования назвали причину проблемы. По данным специалистов, сбой произошел из-за неполадок на стороне одного из облачных сервисов. Он используется для обеспечения функционирования остальных сервисов.

В компании Yandex Cloud также сообщили о наличии проблем. В одной из трех зон доступности сервиса зафиксировали перебои с сетевой связностью. Из-за этого у некоторых клиентов возникли проблемы в использовании сервисов.

Однако технические специалисты уже работают над устранением неисправности. Восстановить работу планируется в течение получаса.

Ранее о глобальном сбое заявил«Аэрофлот». Авиакомпания сообщила о проблемах в работе системы бронирования Leonardo.