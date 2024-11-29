«Аэрофлот» сообщил о проблемах в возврате билетов из-за сбоя системы Leonardo

Глобальный сбой в системе бронирования Leonardo: российская авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с проблемами при оформлении и возврате билетов, об этом сообщает авиаперевозчик в официальном Telegram-канале .

На данный момент проблемы наблюдаются в работе всех каналов «Аэрофлота»: сайта, контакт-центра и агентов. Из-за глобального сбоя пока не получается без трудностей оформить, переоформить или вернуть билеты, а также воспользоваться или отменить дополнительные услуги.

Тем, кто уже находится в аэропорту, бояться нечего. Пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс. Эта функция также работает и на сайте, и в приложении.

Сотрудники «Аэрофлота» принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Компетентные специалисты работают над тем, чтобы устранить проблему в кратчайшие сроки.