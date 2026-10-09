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Собака вырвалась из вольера и тяжело ранила двух женщин под Истрой

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Под Истрой сбежавший из вольера пес искусал двух женщин. По информации РЕН ТВ, животное вырвалось из вольера и атаковало пострадавших.

Врачи оценивают состояние обеих женщин как тяжелое.

У 69-летней Антонины К. диагностированы множественные рвано-укушенные раны рук и травматический шок.

Вторая пострадавшая, 54-летняя Надежда Л., получила серьезную травму левого предплечья. У женщины зафиксированы рваные раны с повреждением сухожилий и мышц.

Какой именно породы собака, не уточняется. Также пока неизвестно, где находились хозяева животного в момент, когда ему удалось вырваться на свободу из вольера.

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