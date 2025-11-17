В России продают специальные елки для экономии жилого пространства

Оригинальные хвойные деревца можно располагать в углу помещения или прислонять к стене, что особенно актуально для современных компактных квартир.

Стоимость праздничного атрибута варьируется от 7 до 16 тысяч рублей в зависимости от размера и материалов изготовления.

Специалисты рекомендуют гражданам при выборе искусственной елки обращать внимание на ее безопасность: конструкция должна быть достаточно прочной, не иметь резкого химического запаха, устойчиво стоять на подставке и не осыпаться.

Накануне новогоднего сезона в России также прозвучала инициатива об ограничении продажи тематических украшений в виде бокалов, винных бутылок и другой алкогольной атрибутики, которая, по мнению авторов предложения, может формировать у детей нежелательные ассоциации.