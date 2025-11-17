В РФ предложили запретить новогодние украшения в виде бокалов и бутылок вина

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов считает, что в России следует ввести ограничения на продажу новогодних украшений, имитирующих бокалы, винные бутылки и прочие атрибуты, которые ассоциируются с алкогольной продукцией, сообщает Газета.ru .

По его словам, подобные елочные украшения и сувениры таят в себе скрытую опасность.

«Мы должны очень внимательно относиться к тому, какие образы и символы окружают наших детей в праздники. Новый год — это семейный праздник, он ассоциируется с волшебством, добром и сказкой. Когда ребенок наряжает елку игрушкой в виде бокала или бутылки, это незаметно, но верно формирует в его сознании связь между праздником и алкоголем. Это мягкое, но настойчивое приучение к пагубной привычке», — пояснил Иванов.

Он акцентировал внимание на том, что данное предложение направлено не против самих праздников или традиций, а на обеспечение защиты подрастающего поколения от негативного влияния. Основная цель — формирование здоровых привычек с ранних лет.

«Наши действия — это превентивная мера, способ оградить неокрепшее сознание от романтизации употребления алкоголя. Мы предлагаем заменить такие украшения на традиционные игрушки — шары, шишки, звезды, фигурки животных, которые не несут двойного смысла», — добавил депутат.

С его точки зрения, такие шаги будут способствовать популяризации принципов здорового образа жизни в обществе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.