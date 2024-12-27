В России признали снятие порчи мошенничеством

Верховный суд России определил «снятие порчи» как мошенничество. Решение было принято после рассмотрения дела гадалки, которая взяла со своей жертвы за услугу 3 млн рублей, сообщает «SHOT Проверка» .

Потерпевшая обратилась к колдунье, чтобы та спасла ее здоровье и семью. Гадалка провела обряд, но после этого стала психологически давить на свою заказчицу, запугивая ее ритуалом, который может не сработать.

В итоге клиентка принесла колдунье 3 млн рублей, а та подменила их на фальшивые и сжигала. Настоящие же деньги гадалка забирала себе.

Суды долгое время не могли определиться с составом преступления в этом деле. В итоге Верховный суд признал ритуал снятия порчи мошенничеством.

Ранее ясновидящая выманила у москвички 265 тыс. рублей, пообещав решить ее проблемы, а затем пропала. Правоохранители выявляли всех лиц, причастных к произошедшему.