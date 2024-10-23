Ясновидящая выманила у москвички 265 тыс рублей, пообещав решить ее проблемы

Ясновидящая по имени Радмила обманула 18-летнюю жительницу Москвы на 265 тыс. рублей, пообещав помочь ей в преодолении жизненных трудностей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщина сама вышла на связь с москвичкой в мессенджере, после того как наткнулась в соцсети на ее комментарий о проблемах на работе и в личной жизни. Неизвестная заявила, что является гадалкой и ясновидящей, а еще пообещала решить все сложности всего лишь за 800 рублей.

Затем Радмила начала рассказывать девушке, что обнаружила у нее «смертельный третий узел». Испугавшись, потерпевшая начала отсылать деньги на магические услуги, обряды и материалы для них. Ведунья пообещала вернуть все до копейки по завершении ритуала и даже отправила фотографию якобы своего паспорта.

С течением времени жизнь москвички не стала лучше, а переписка с ясновидящей пропала. Тогда-то девушка и поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Сейчас прокуратура контролирует выявление всех лиц, причастных к мошенничеству.

Москвичей предупреждают: не нужно доверять сомнительным предложениям целителей и экстрасенсов. Тем более не следует переводить им деньги за «услуги».