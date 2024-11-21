В России приостановили полеты половины всех самолетов Airbus neo

Авиакомпании РФ из-за проблем с ремонтом двигателей были вынуждены приостановить эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что является половиной всего парка этих авиалайнеров в стране, пишет «Коммерсантъ» .

Часть самолетов была выведена в резерв в целях экономии ресурсов двигателей до начала высокого турсезона, но 15-20 из них могут так и не вернуться к работе. На этих лайнерах установлены современные, но капризные моторы. Это делает затруднительным их ремонт на территории РФ, а импорт запчастей из-за санкций невозможен.

Эксперты прогнозируют массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации уже в 2026 году.

По данным на 20 ноября в России находится на простое более половины оставшихся Airbus A320neo и A321neo. Из 66 самолетов этого семейства, 34 простаивают, и, по словам источников, могут так и не вернуться к активным полетам.

Самая сложная ситуация у авиакомпании S7, у которой в простое находятся 31 из 39 A320/A321neo возрастом от 3 до 7 лет. Эти лайнеры оснащены двигателями Pratt & Whitney (США) и составляют более трети всего парка компании.

Ранее Минпромторг пересмотрел планы по числу и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. К 2031 году планируют выпустить 994 самолета, что на 87 меньше, чем хотели сделать два года назад.