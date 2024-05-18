Минпромторг перенес сроки выпуска 994 новых российских самолетов на 2031 г

Минпромторг пересмотрел планы по числу и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. К 2031 году планируют выпустить 994 самолета, что на 87 меньше, чем хотели сделать два года назад, сообщает РБК.

Снижение коснется лишь небольших региональных самолетов, а не магистральных. Основные объемы производства придутся на последнюю треть десятилетия.

Почти все снижение объемов производства пришлось на небольшие региональные самолеты. Их российским авиакомпаниям должен будет поставить Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Общее количество самых маленьких самолетов программ, девятиместных «Байкалов», станет меньше на 15 штук. Изначально планировало выпустить 154, но будет только 139.

Первые пять машин поставят на рынок не в 2024, а в 2025 году. В 2026–2029 годах УЗГА должен поставлять на рынок по 25 самолетов, а в 2030 году — 34 судна.