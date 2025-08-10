В России презентовали новейшие автоматы АК-15К и АК-15СК

Отечественный концерн «Калашников» презентовал свои последние разработки — укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62×39 мм, сообщает ТАСС .

«Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года. <…> На базе этого образца по аналогии с комплексом 5,45 соответственно создан автомат АК-15К укороченный и автомат АК-15СК малогабаритный», — сказал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Он подчеркнул, что АК-15К и АК-15СК имеют обладают аналогичными характеристиками, как и автоматы калибра 5,45. Они созданы, чтобы можно было вывести эту линейку на международный рынок.

Уржумцев добавил, что министерство обороны РФ сформировало гособоронзаказ на модернизированные автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62×39 мм.

Ранее специалисты конструкторско-технологического центра АО «Концерн „Калашников“» усовершенствовали 7,62 мм автомат АК-308 2018 года под патрон 7,62×51, который используют силы НАТО.