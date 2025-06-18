Концерн «Калашников» усовершенствовал автомат АК-308 под патрон НАТО

Специалисты конструкторско-технологического центра АО «Концерн „Калашников“» усовершенствовали 7,62 мм автомат АК-308 2018 года под патрон 7,62×51, который используют силы НАТО, сообщается на сайте концерна.

Производство усовершенствованной версии АК-308 стартует после успешного прохождения квалификационных испытаний.

В 2018 году АК -308 был разработан на базе АК-12 с целью поставок в страны, вооруженные силы которых в основном используют патроны стандарта Североатлантического альянса. Однако после использования АК-12 в зоне СВО было принято решение внести в его конструкцию существенные изменения.

Затем специалисты концерна решили изменить конструкцию и в АК-308 образца 2018 года. Так, было удлинено цевье для надежного хвата оружия при стрельбе. Складной регулируемый приклад с пулеметным упором и длинная планка Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяют использовать современные прицелы.

Кроме того, отъемный магазин имеет окна для контроля патронов. Диоптрический прицел с перекидным целиком обеспечивает прицеливание в разных условиях освещенности.

Ранее издание The Economist сообщало, что Вооруженные силы РФ могут в ближайшее время выйти на беспрецедентный уровень применения ударных БПЛА. Так, текущее производство «Гераней» в России достигло 500 единиц в сутки.