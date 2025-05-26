Россия наращивает производство «Гераней»: до 1000 дронов за ночь

Согласно аналитическому прогнозу The Economist , российские вооруженные силы могут в ближайшее время выйти на беспрецедентный уровень применения ударных БПЛА.

Украинская разведка утверждает, что текущее производство «Гераней» в России достигло 500 единиц в сутки, что теоретически позволяет осуществлять ночные атаки волнами по 700-1000 дронов.

Современные системы ПВО (включая Patriot и NASAMS) физически не способны отражать такие массированные атаки. Каждая ракета ПВО приобретает «ценность цели», вынуждая выбирать между защитой штабов, электростанций или складов. «Герани» превращаются в стратегическое оружие, стоимость которого несопоставима с ущербом.

«У Украины по-прежнему есть шансы противостоять беспилотникам и крылатым ракетам. Но перспективы в борьбе с баллистическими угрозами более мрачные», — пишет издание.

Эксперты отмечают, что даже текущий уровень атак (около 250 дронов за ночь) уже создает критическую нагрузку на украинскую ПВО. При реализации прогнозируемых масштабов Украина столкнется с невозможностью защиты всей критической инфраструктуры одновременно.

Особую тревогу вызывает комбинированный характер атак, когда волны дронов сопровождаются ракетными ударами. Такой подход, по мнению аналитиков, может привести к «энергетическому коллапсу» еще до наступления зимы, поскольку восстановление поврежденных объектов будет занимать больше времени, чем интервалы между атаками.

