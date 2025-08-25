В России предложили запретить просмотр порно

Именно видеоконтент, а не секс-игрушки, формирует зависимость, повышает тревожность и мешает нормальной сексуальной жизни и даже работе, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Запрещать что-то кардинально — я категорически против. Единственное, какой запрет поддержала, так это запрет на просмотр порно. Если различные игрушки — фаллоимитаторы для женщин или мастурбаторы для мужчин — можно использовать, и пусть они включают какую угодно свою фантазию для этого, то если мы сталкиваемся с порнороликами, то здесь идет ничто иное, как порнозависимость», — сказала Миллер.

Она добавила, что здесь могут даже развиться различные отклонения сексуального характера — вплоть до невозможности получения нормальной, качественной сексуальной разрядки.

«Тут может идти вплоть до аноргазмии у женщин, преждевременной эякуляции у мужчин, либо невозможности вообще получить сексуальную разрядку. Это большая проблема. Допустим, если у мужчины проблемы с сексуальной жизнью как таковой, либо в семейном плане, и он приходит к тому, что начинает систематически просматривать порно и таким образом самоудовлетворяться, то здесь у него повышается тревожность», — рассказала сексолог.

Миллер отметила, что тревожность играет не очень хорошую роль: на работе понижается концентрация внимания, агрессивность повышается.

«Если обычный обыватель может сказать, что да, это вот для разрядки, это для того, чтобы снять стресс, то здесь мы столкнемся с тем, что, наоборот, уровень стресса повысится. Поэтому я за сексуальные игрушки, но категорически против порновидео», — заключила специалист.