В России предложили временно лишать прав за отсутствие триколора на автономере

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил рассмотреть возможность наказания за отсутствие бражение знака российского флага на автомобильных номерах. Соответствующее обращение поступилона имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, пишет RT .

Депутат обратил внимание на то, что определенная часть водителей любят устанавливать регистрационные номера без изображения российского триколора», — рассказал Крупник.

Он отметил, что несмотря на то что такие знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются популярностью среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей. По его словам, он не знает, как объяснить причину, по которой гражданин РФ не хочет видеть изображение государственного флага на своей машине.

По его словам, это выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике. Он отметил, что адекватной мерой могло бы стать установление запрета на использование автомобиля и временное лишение прав управления автомобилем.

Ранее Минэкономики и МВД РФ приостановили работу по созданию аукционов для торговли так называемыми красивыми автономерами — государственными регистрационными знаками (ГРЗ) с запоминающимся сочетанием цифр и букв.