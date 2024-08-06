В России приостановили разработку документов о продаже «красивых автономеров»

Минэкономики и МВД РФ приостановили работу по созданию аукционов для торговли так называемыми красивыми автономерами — государственными регистрационными знаками (ГРЗ) с запоминающимся сочетанием цифр и букв, пишет « Коммерсант ».

Об этом стало известно из ответа правительственных чиновников на запрос вице-спикера Государственной думы Вячеслава Даванкова. По предварительной оценке, это приносило бы государству дополнительно до несколько миллиардов рублей в год.

В Минэкономики не нашли оснований для проведения реформы, а в МВД сослались на то, что у страны сейчас другие приоритеты.

В 2019 году Минэкономразвития и МВД решили продавать их официально. Министерства подготовили документы, которые направили в кабмин. Но инициатива так и не вступила в силу.