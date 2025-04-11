В России предложили увеличить штраф за выброшенных животных

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что размер штрафа за выброшенных домашних животных следует увеличить до 30 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

По его словам, сегодняшней суммы штрафов — от 1, 5 до 3 тыс. рублей — недостаточно, чтобы возместить расходы государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.

Ранее генеральный директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева прокомментировала предложение депутата Госдумы Николая Цеда варить мыло из бездомных собак. По ее мнению, для реализации этой инициативы необходимо менять все существующие санитарные нормы и федеральное законодательство.

Депутаты трех партий — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ — внесли в Госдуму законопроект, который обяжет жителей страны сообщать в уполномоченный орган о пропаже домашних животных в течение трех дней.