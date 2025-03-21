Зоозащитница прокомментировала идею депутата использовать собак для варки мыла

Генеральный директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева прокомментировала предложение депутата Госдумы Николая Цеда варить мыло из бездомных собак. По ее мнению, для реализации этой инициативы необходимо менять все существующие санитарные нормы и федеральное законодательство, сообщает Постньюс .

Дмитриева уверена, что Роспотребнадзор не будет менять правила ради разрешения такого сырья для мыла. А депутат может предлагать все, что угодно.

«Ну, это невозможно. Это просто какая-то странная инициатива. Может депутат вообще не представляет, как у нас в стране законодательная власть работает?» — добавила зоозащитница.

Также она напомнила, что все сырье, которым будет пользоваться человек, производится согласно санитарным нормам и правилам. Для внедрения нового сырья нужно будет запускать очень сложный процесс корректировки нормативных актов, который может занять долгие годы.

Дмитриева заявила, что такая инициатива противоречит Федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными». В таком случае она недоумевает, как депутат собрался инициировать изменения в федеральное законодательство.

По мнению эксперта, если власти допустят изменения в законодательстве, использование собак в качестве сырья для мыла будет очень дорогим. Такое «сырье» необходимо будет очищать, помещать в карантин и санитарно обрабатывать в специальных вольерах. Игнорирование этого может привести к эпидемии.