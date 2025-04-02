Россиян могут обязать сообщать о пропаже домашних животных в течение трех дней

Депутаты трех партий — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ — внесли в Госдуму законопроект, который обяжет жителей страны сообщать в уполномоченный орган о пропаже домашних животных в течение трех дней. Соответствующий документ появился 2 апреля на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности .

Авторы проекта отметили, что аналогичные меры уже есть в некоторых странах мира и они необходимы, чтобы облегчить поиск и идентификацию пропавших животных. Более того, отсутствие обязанности сообщать о пропаже питомцев провоцирует рост числа бездомных животных.

Нововведения могут внести в девятую статью закона «Об ответственном обращении с животными», посвященную общим требованиям к содержанию питомцев.

Согласно законопроекту, если у россиян в какой-то момент пропадут кошки или собаки, они будут обязаны сообщить об этом в уполномоченный орган, который определят местные власти. Информация о пропаже должна будет передана в трехдневный срок со дня пропажи четвероногого друга. Авторы инициативы считают, что эта мера поможет сократить численность бездомных кошек и собак.